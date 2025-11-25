Çin ve Fransa Ekonomik İşbirliğini Geliştiriyor

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure video konferans yoluyla görüştü, 24 Kasım 2025.

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, iki ülke arasında son dönemde yürütülen ekonomik ve mali işbirliği konusunda ve ortak ilgi alanlarına giren konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)