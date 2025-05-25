Çin ve Endonezya Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Çin ve Endonezya Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı
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Çin Başbakanı Li Qiang, Endonezya'nın Cakarta kentinde Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya gelerek turizm, tarım, yatırım ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliği anlaşmaları imzaladı. İki ülkenin kalkınma stratejilerinin uyumunu artırmak amacıyla ortak projeler geliştirme konusunda istekli oldukları belirtildi.

CAKARTA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Pazar günü Li ile Subianto arasında gerçekleşen görüşmenin ardından, taraflar turizm, tarım ürünleri ihracatı, geleneksel tıp, yatırım ve medya gibi alanlarda birçok mutabakat zaptı ve işbirliği anlaşması imzaladı.

Resmi ziyaret için Endonezya'da bulunan Li görüşme sırasında, iki ülke arasındaki siyasi karşılıklı güven ve stratejik koordinasyonu bir üst seviyeye çıkarmak üzere Endonezya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, iki ülke arasındaki kalkınma stratejilerinin uyumunu artırmak ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde yüksek kaliteli işbirliğini derinleştirmek üzere Endonezya'yla çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Li, Çin ve Endonezya'yı finans, yeni enerji, dijital ekonomi, yapay zeka, havacılık ve okyanus gibi alanlarda işbirliğini genişletmeye çağırdı.

Riskler ve zorluklardan ancak dayanışma içinde işbirliği yaparak çıkılabileceğini kaydeden Li, eşit ve kurallı çok kutuplu dünyayı ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek üzere Endonezya ve diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Subianto ise ülkesinin denizcilikte ortak kalkınma konusunda varılan mutabakat çerçevesinde Çin ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Subianto, Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'na ilişkin istişareleri hızlandırmak ve bölgede barış ve istikrarı ortaklaşa korumak üzere Çin'le çalışmak istediklerini de ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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