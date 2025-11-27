Haberler

Çin ve Bulgaristan Otomotiv Sektöründe İşbirliğini Güçlendiriyor

Güncelleme:
Sofya'da düzenlenen iş forumunda, Çin ve Bulgaristan otomotiv sektöründe ikili işbirliğinin artırılması ve yeni ortaklıklar kurulması konularını ele aldı. İki ülkenin temsilcileri, sektördeki gelişmeleri ve işbirliği fırsatlarını konuştu.

SOFYA, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Bulgaristan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlediği iş forumunda otomotiv sektöründe ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklıklar kurulması konuları ele alındı.

Çin'in Sofya Büyükelçiliği ve Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği foruma Bulgaristan ve Çin'den 50'den fazla şirket katıldı.

Çin'in Sofya Büyükelçisi Dai Qingli, çarşamba günkü açılış töreninde yaptığı konuşmada iki ülkenin öncelikli alanları, kalkınma yönleri ve işbirliği ihtiyaçlarıyla tamamen uyumlu olan etkinliğin, ikili ortaklığın derinleştirilmesine yönelik değerli bir platform sağladığını söyledi.

İki ülkenin otomotiv sektörlerinin yakın işbirliğini sürdürdüğünü kaydeden Dai, Great Wall ve Dongfeng gibi Çinli şirketlerin Bulgaristan'da uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğunu vurguladı.

Çin'deki otomobillerin geleneksel araçlardan yeni enerji kaynakları, yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinin entegre edildiği araçlara dönüştüğüne dikkat çeken Dai, bu dönüşümün, ikili işbirliğini derinleştirmede yeni ve daha büyük fırsatlar ve beklentiler yarattığını belirtti.

Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakan Yardımcısı Doncho Barbalov ise Bulgaristan otomotiv sektörünün son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini ve sektördeki 350'den fazla şirketin 75.000'den fazla kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Bulgaristan'ın Avrupa otomotiv sektörüne derinlemesine entegre olduğunu ifade eden Barbalov, Avrupa genelinde otomobillerdeki sensörlerin yüzde 80'inin Bulgaristan'da üretildiğini vurguladı.

Barbalov, forumun Bulgaristanlı ve Çinli şirketler arasında köprüler inşa edilmesi yolunda atılmış yeni bir adım olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov, "İmrenilecek düzeydeki büyüme oranları Çin'i aranan bir ortak haline getiriyor. Biz de bu nedenle Çin'le işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.

Simeonov, bu işbirliğinin sadece Bulgaristan için değil, aynı zamanda Avrupa Birliği ve Çin için de faydalı olacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
