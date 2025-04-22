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Çin ve BAE Yatırım İşbirliği Üst Düzey Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Çin ve BAE Yatırım İşbirliği Üst Düzey Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi
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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ve BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Beijing'de sanal ortamda Çin-BAE yatırım işbirliği üst düzey komitesinin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Çin'in başkenti Beijing'de Çin-BAE yatırım işbirliği üst düzey komitesinin ilk toplantısına sanal olarak eş başkanlık etti, 21 Nisan 2025. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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