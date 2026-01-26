Haberler

Çin ve Bae'nin Başkentleri Arasında Yeni Direkt Uçuş Rotası Başlatıldı

Çin ve Bae'nin Başkentleri Arasında Yeni Direkt Uçuş Rotası Başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Air China havayolu şirketi, Beijing ile Abu Dabi arasında haftada dört kez direkt uçuş seferleri başlattı. Yeni rota, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyor.

ABU DABİ, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi arasında direkt uçak seferleri başladı. Böylelikle Çin'in Air China havayolu şirketinin işlettiği seferlerle iki başkent arasındaki ilk direkt hava bağlantısı kurulmuş oldu.

İlk seferini 278 yolcu ile yapan uçak, geçtiğimiz cumartesi akşamı Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'na indi. İki başkent arasında Boeing 787 tipi uçaklarla haftada dört kez yapılacak seferler Air China'nın 2026 yılında başlattığı ilk yeni uluslararası hizmeti olarak kayda geçti.

Yeni rotanın iki ülke arasındaki halklar arası ilişkileri, ekonomik ve ticari işbirliği ve kültürel etkileşimleri yönelik daha verimli ve uygun bir hava koridoru sağlayarak Çin ile BAE arasındaki havacılık ağını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Air China yetkilisi de yolcularına güvenli, konforlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak için kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Sektör kaynakları, söz konusu rotanın açılmasının iki ülke arasındaki Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki tatbiki işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Özel'in canını sıkacak fotoğraf! İki ismi daha AK Parti'ye kaptırdı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı

Gazze'de bir devrin sonu, artık işleri kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı

8,5 milyonluk kentte hayat durdu! Başkandan "evde kalın" talimatı