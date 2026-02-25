Haberler

Çin Ticaret Bakanlığı: Almanya ile Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Büyük Önem Veriyoruz

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, Almanya ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerin 50 yılı aşkın bir sürede istikrarlı şekilde derinleştiğini açıkladı. Almanya, Çin'in en büyük ticaret ortağı olmaya devam ederken, iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 200 milyar ABD dolarını aştığı belirtildi.

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Almanya ile ekonomik ve ticari işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Sözcüsü salı günkü basın toplantısında Çin ve Almanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılı aşkın sürede, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin istikrarlı şekilde derinleştiğini belirti.

Almanya'nın Çin'in en büyük ticaret ortağı ve Avrupa'daki en büyük yabancı yatırım kaynağı olmaya devam ettiğini kaydeden sözcü, iki ülkenin kapsamlı bir endüstriyel entegrasyon gerçekleştirdiğini vurguladı.

Son yıllarda Çin-Almanya yıllık ticaret hacminin 200 milyar ABD dolarını, iki yönlü yatırım stokunun ise 65 milyar ABD dolarını aştığına dikkat çeken sözcü, bu rakamların Çin ile Avrupa Birliği arasındaki toplam ekonomik ilişkilerin yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Çin ziyareti sırasında otomotiv, kimya, biyofarmasötik, makine imalatı ve döngüsel ekonomi gibi kilit sektörlerdeki yaklaşık 30 önde gelen Alman şirketinin üst düzey yöneticileriyle birlikte üst düzey bir ticaret heyetine başkanlık edeceğini hatırlatan sözcü, bu durumun Almanya'nın ikili ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirme konusundaki güçlü taahhüdünü vurguladığını kaydetti.

Sözcü, iki ülke şirketleri arasında diyalog ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan Çin-Almanya Ekonomik Danışma Komitesi toplantısı gibi ortak girişimler için aktif hazırlık yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
