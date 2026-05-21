Çin Ticaret Bakanlığı: Çin ve Abd, Tarımsal Ticarette İşbirliğini Yeniden Artırmak İçin Çalışmalı

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin ve ABD'nin, iki yönlü tarımsal ticaret için elverişli koşullar oluşturması ve tarımsal ticaret işbirliğinin yeniden toparlanıp genişlemesini sürdürmesini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in ABD'den tarım ürünleri alımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan He, tarım ürünleri ticaretinin, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

He, Çin ile ABD arasında Güney Kore'de gerçekleştirilen son ekonomik ve ticari istişarelerin ardından iki ülkenin, gümrük vergisi dışı engellerin ve her iki tarafın belirli tarım ürünleriyle ilgili pazar erişimi sorunlarının çözümü konusunda olumlu bir mutabakata vardığını ifade etti.

Sözcü, ilgili ürünleri karşılıklı gümrük vergisi indirimi kapsamına alma konusunda prensipte anlaşan iki tarafın, iki yönlü tarım ürünleri ticaretinin genişletilmesine yönelik yol gösterici hedefler de belirlediğini kaydetti.

