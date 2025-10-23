Çin ve ABD Heyetleri Malezya'da Ekonomik İstişarelerde Bulunacak

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi He Lifeng başkanlığındaki heyet, 24-27 Ekim tarihlerinde Malezya'da ABD heyetiyle ekonomik ve ticari istişarelerde bulunacak.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada iki tarafın, iki ülke liderlerinin bu yılki telefon görüşmelerinde vardıkları önemli mutabakat doğrultusunda, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileriyle ilgili önemli konular hakkında istişareler yürüteceğini söyledi.