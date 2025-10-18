Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Üzerine Önemli Görüşme

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, cumartesi günü ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. İki taraf cumartesi günkü görüşmede mümkün olan en kısa sürede yeni bir ekonomik ve ticari istişare turu düzenlenmesi konusunda mutabakata vardı.

Taraflar, bu yılın başından bu yana iki ülke liderlerinin telefon görüşmelerinde vardığı önemli mutabakatların uygulanması ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki öncelikli konular hakkında samimi, kapsamlı ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.