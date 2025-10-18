Haberler

Çin ve ABD Ekonomik İlişkileri Üzerine Önemli Görüşme

Güncelleme:
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı ve Ticaret Temsilcisi ile video konferans gerçekleştirdi ve yeni ekonomik istişare turu düzenleme konusunda mutabakata vardı.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, cumartesi günü ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. İki taraf cumartesi günkü görüşmede mümkün olan en kısa sürede yeni bir ekonomik ve ticari istişare turu düzenlenmesi konusunda mutabakata vardı.

Taraflar, bu yılın başından bu yana iki ülke liderlerinin telefon görüşmelerinde vardığı önemli mutabakatların uygulanması ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki öncelikli konular hakkında samimi, kapsamlı ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
