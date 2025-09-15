Çin ve ABD Ekonomi Görüşmeleri Madrid'de Başladı

Haberler

Güncelleme:
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Madrid'de bir araya geldi. Görüşmelerde ekonomi ve ticaret konuları ele alınacak.

MADRİD, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng, İspanya'nın başkenti Madrid'de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi.

Çin ve ABD heyetleri, ekonomi ve ticaret konularını ele almak üzere Madrid'de bulunuyor.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, önümüzdeki günlerde görüşmelerde ABD'nin uyguladığı tek taraflı gümrük vergisi önlemleri, ihracat kontrollerinin kötüye kullanılması ve TikTok gibi başlıkların ele alınacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
