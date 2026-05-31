Çin: AB ile Ticaret ve Yatırım İstişare Mekanizması Kurulmasını Görüşüyoruz

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ile Avrupa Birliği'nin ticaret ve yatırım istişare mekanizması kurulmasını görüştüğünü duyurdu. Bakanlık, AB'nin korumacılık ve tek taraflılıktan kaçınmasını, diyalog yoluyla anlaşmazlıkların çözülmesini beklediklerini ifade etti.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ile Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının kurulmasını görüştüğünü ve bu konuda ilgili diyalogların yürütüleceğini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü cumartesi günü, Avrupa Komisyonu Komisyon Üyeleri Kurulu'nun cuma günü gerçekleştirilen AB-Çin ilişkileri konulu oryantasyon toplantısına ilişkin bir soruya yanıt verirken, Çin ile AB arasında iletişimin sorunsuz şekilde sürdüğünü belirtti.

Sözcü, Çin ve AB'nin eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde önemli ekonomik ve ticari ortaklar olduğunu belirterek, Çin'in AB tarafının Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uymasını, serbest ticaret ve adil rekabeti savunmasını, korumacılık ile tek taraflılığa kararlılıkla karşı çıkmasını beklediğini ifade etti.

Sözcü, AB'nin Çin ile birlikte iki taraf liderlerinin vardığı mutabakatı hayata geçirmesini, farklılık ve anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla ele almasını ve Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini desteklemesini umduklarını söyledi.

Sözcü ayrıca, Avrupa tarafının tek taraflı şekilde yeni ticaret araçları uygulamaya koymaya ve ayrımcı kısıtlamalar getirmeye ısrar etmesi halinde, Çin'in buna kararlı şekilde karşılık vereceğini ve kendi çıkarlarını korumak için etkili tedbirler alacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
