Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Açıldı

XİAMEN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen 25. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, pazartesi günü yaptığı konuşmanda Çin'de iki yönlü yatırımların teşviki için önemli bir platform olan fuarın, Çin'in modernleşmesinden doğan kalkınma fırsatlarından dünyanın yararlanmasını sağlayan bir köprü işlevi gördüğünü söyledi.

He, Çin'in yüksek standartlı dışa açılma politikasını kararlılıkla sürdüreceğini, sanayi ve tedarik zincirlerine yönelik uluslararası işbirliğini derinleştireceğini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa inşasının yüksek kaliteli gelişimini teşvik edeceğini belirtti.

He, küresel yatırımcıların Çin pazarındaki faaliyetlerini artırmaya devam etmesini, uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini korumak için birlikte çalışmasını ve kazan-kazan işbirliğinde yeni bir sayfa açmasını beklediğini kaydetti.

Açılış töreni öncesi etkinliğe katılan yabancı liderlerle bir araya gelen He, pazar öğleden sonra çok uluslu şirketlerin katıldığı bir sempozyuma başkanlık etti ve Çin Yatırım Şirketi'nin uluslararası danışma komitesi üyeleriyle görüştü.