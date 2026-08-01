Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi: AB'de önerilen yasal düzenlemeler güvenlik ihtiyaçlarının ötesine geçiyor

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Sözcüsü Yang Fan, Avrupa Birliği'nin Siber Güvenlik Yasası'na ilişkin revizyon taslağı ile Endüstriyel Hızlandırıcı Yasası teklifine ilişkin endişelerini dile getirerek söz konusu önlemlerin güvenliği sağlamak için gerekli sınırların ötesine geçtiğini belirtti.

Yang cuma günkü basın toplantısında, söz konusu önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü'nün temel kuralları, hizmet ticaretine ilişkin uluslararası taahhütler ve yatırımın korunmasına yönelik ilkelerle bağdaşmadığını söyledi.

Sözcü, AB'ye yasama sürecinde küresel iş dünyasının görüşlerini tam olarak dikkate alma ve önerilen yasal değişikliklerin Çin-AB ticari işbirliğine, AB'nin kendi endüstriyel gelişimine ve küresel tedarik zincirlerinin istikrarına yönelik olası etkilerini dikkatle değerlendirme çağrısında bulundu.

Yang, AB'nin teknoloji tarafsızlığı ve performans odaklı olma ilkelerini savunması, belirli ülkeleri hedef alan ve ayrımcılık içeren hükümleri kaldırması veya önemli ölçüde revize etmesi ve mevcut yatırımları ve gelecekteki Çin-AB işbirliğinin ortak çıkarlarını koruması gerektiğini vurguladı.

Çinli işletmelerin, Avrupa'nın dijital dönüşümü ve endüstriyel modernizasyonunda önemli ortaklar olduğunu kaydeden Yang, Çin iş dünyasının siber güvenlik yönetişimi ve yeşil kalkınma alanlarında AB ile işbirliğini derinleştirmeye, açık, adil ve ayrımcı olmayan bir piyasa ortamını sürdürmeye ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı kalmasına katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Siber Güvenlik Yasası'na ilişkin revizyon taslağı, aralarında bilgi ve iletişim, enerji ve ulaştırmanın bulunduğu 18 kritik sektörde "yüksek riskli tedarikçiler" ile ilişkili ürün ve hizmetlerin dışlanmasını öngörürken, Endüstriyel Hızlandırıcı Yasası teklifi de yabancı şirketlerin AB'ye yatırım yapmasına ve kamu ihalelerine katılımına çeşitli kısıtlamalar getiriyor.

Kaynak: Xinhua