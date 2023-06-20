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Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali Başladı

Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali Başladı

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HANGZHOU, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali kapsamındaki Endüstri Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 20 Haziran 2023. Festival 20-24 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.

HANGZHOU, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali kapsamındaki Endüstri Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 20 Haziran 2023. Festival 20-24 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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