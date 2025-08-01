Çin Ulusal Park Reformu ile Yaban Hayatı Popülasyonları Artış Gösteriyor

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ulusal park reformu girişiminin başlamasından bu yana geçen on yılda önemli yaban hayatı popülasyonlarını geri kazanma ve ekolojik istikrarı güçlendirmegüçlendirme konusunda kayda değer ilerlemeler kaydetti.

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi yetkilisi Sun Hongyan perşembe günkü basın toplantısında ulusal park sisteminin tek unsurlu koruma anlayışından dağlar, sular, ormanlar, tartarım arazileri, göller, çayırlar ve çöllerin entegre yönetimine geçtiğini söyledi.

İdareye göre birçok ulusal parkta yaban hayatı popülasyonları yeniden artış gösterdi.

Dev Panda Ulusal Parkı, parçalanmış yaşam alanlarını yeniden birleştirerek, 1980'lerde yaklaşık 1.100 olan vahşi panda popülasyonunu bugün yaklaşık 1.900'e çıkardı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Kaplan ve Leopar Ulusal Parkı'nda yeniden oluşturulan göç koridorları sayesinde Amur kaplanlarının sayısı 70'e, leoparların sayısı ise 80 civarına yükseldi.

Hainan Tropikal Yağmur Ormanı Milli Parkı'nda yağmur ormanı ekosistemi yavaş yavaş iyileşirken kritik tehlike altında olan Hainan şebeğinin vahşi popülasyonu 35'ten 42'ye yükseldi. Bu, dünya çapında sürdürülebilir büyüme gösteren tek şebek türü olmasını sağladı.