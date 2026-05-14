Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi: Çin-Abd İşbirliği İçin Geniş Alan ve Büyük Potansiyel Var

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sırasında kendisine ABD'li iş dünyası temsilcilerinin eşlik etmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin ile ABD arasındaki pragmatik işbirliğine yönelik geniş bir alan ve büyük bir potansiyel bulunduğunu belirtti.

Sözcü, iki liderin stratejik kılavuzluğunda her iki ülkenin iş çevrelerinin, etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirmesi ve böylelikle Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimine yeni katkılar sağlamasının beklendiğini kaydetti.

