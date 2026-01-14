Haberler

Çin, Seyahat Platformu Trip.com Hakkında Tekel İddiaları Nedeniyle Soruşturma Başlattı

Güncelleme:
Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, Trip.com Grubu'nun pazar hakimiyetini kötüye kullandığına dair tekelci uygulamalar hakkında soruşturma başlattı.

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, ülkenin seyahat platformu Trip.com Grubu Limited şirketinin pazar hakimiyetini kötüye kullanarak tekelci uygulamalarda bulunduğu iddialarına yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

İdareden çarşamba günü yapılan açıklamada ön incelemelerin tamamlanmasının ardından tekelle mücadele yasası kapsamında dava açılarak soruşturma sürecinin başlatıldığı belirtildi.

