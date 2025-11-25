Çin, Tonga ile İşbirliğini Geliştiriyor

Çin, Pasifik ada ülkesi Tonga'ya, balıkçılıktan altyapıya, temiz enerjiden iklim değişikliğine kadar farklı alanlarda pratik işbirliğini geliştirerek kalkınma stratejilerini daha fazla uyumlaştırma çağrısında bulundu.

Xinhua'nın haberine göre, ?Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Tonga Kralı 6. Tupou ile Pekin'de bir araya geldi.

Şi, görüşmede, Çin'in Tonga ile ticaret, yatırım, tarım, balıkçılık, altyapı, temiz enerji, tıp, sağlık hizmetleri, turizm ve iklim değişikliği alanlarında işbirliğini genişletmeyi istediklerini belirtti.

Çin'in Güney-Güney işbirliği çerçevesinde Tonga'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına desteğini sürdüreceğini ifade eden Şi, iki ülkenin kalkınma stratejilerinin daha fazla uyumlaştırması çağrısında bulundu.

Tonga Kralı Tupou da Çin ile bahsi geçen alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu, ayrıca iklim değişikliği ve diğer küresel sorunlara ortak yanıt için iletişimi ve eşgüdümü artırmayı istediklerini belirtti.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında ekonomi, ticaret, tıp hizmetleri, eğitim ve kalkınma alanlarında işbirliği protokolleri imzalandı.

Güney Pasifik'te Yeni Zelanda'nın 1800 kilometre kuzeyinde yer alan Tonga Krallığı, 45'inde yerleşimin olduğu kuzey güney yönünde uzanan 171 adadan oluşuyor.