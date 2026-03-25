Çin: Meksika'nın Kısıtlayıcı Önlemleri, Ticaret ve Yatırım Engeli Teşkil Ediyor

Çin Ticaret Bakanlığı, Meksika'nın uyguladığı kısıtlayıcı önlemlerin ticaret ve yatırım engelleri oluşturduğunu açıkladı. Bakanlık, Meksika'nın serbest ticaret anlaşması yapmadığı ortaklardan ithal edilen ürünler için aldığı gümrük vergilerini artırarak, Çinli işletmelerin rekabet gücünü zayıflattığını belirtti.

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Meksika'nın Çin'e ve serbest ticaret anlaşması yapmadığı diğer ortaklara uyguladığı kısıtlayıcı önlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmanın nihai sonuçlarını açıklayarak, söz konusu önlemlerin, ticaret ve yatırım engelleri teşkil ettiğini söyledi.

Bakanlık söz konusu soruşturmayı Çin Dış Ticaret Yasası ve ülkenin, dış ticaret engelleri soruşturmalarına ilişkin kuralları uyarınca 25 Eylül 2025 tarihinde başlatmıştı.

Bakanlık sözcüsü çarşamba günkü basın toplantısında soruşturma sonucunda Meksika'nın serbest ticaret anlaşması yapmadığı ortaklardan ithal ettiği ürünlere uyguladığı gümrük vergilerinin artırılması da dahil olmak üzere aldığı ilgili önlemlerin, Çin ürün, hizmet ve yatırımlarının Meksika pazarına girişini kısıtlayıp engelleyerek, Çinli işletmelerin rekabet gücünün zayıflamasına yol açtığını ifade etti.

Sözcü, Meksika'nın kısıtlayıcı önlemlerinin, yasa uyarınca Çin'e karşı ticaret ve yatırım engelleri oluşturduğuna karar verildiğini söyledi.

Sözcü, bakanlığın, Çinli sektörlerin çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alma yetkisine sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
