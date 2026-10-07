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Çin Ticaret Bakanlığı, Fransa ve Almanya'yı korumacılıktan kaçınmaya çağırdı

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Çin Ticaret Bakanlığı, Fransa ve Almanya'yı açık işbirliği ve serbest ticareti savunmaya ve DTÖ kurallarına uymaya çağırdı. Bakanlık sözcüsü, korumacılığın rekabet gücünü artırmayacağını, tedarik zincirlerini sekteye uğratmanın kimseye fayda sağlamayacağını vurguladı.

BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Fransa ve Almanya'yı açık işbirliği ve serbest ticareti savunmaya, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına riayet etmeye ve Avrupa Birliği'ni her fırsatta korumacı araçlar kullanmaya teşvik etmekten kaçınmaya çağırdı.

Bakanlık sözcüsü salı günkü basın toplantısında, Fransa ve Almanya'nın AB'den ticari savunma tedbirlerine daha fazla başvurmasını ve bir dizi yeni korumacı araç devreye sokmasını istediği yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, karşılıklı bağımlılığın bir risk olmadığını, iç içe geçmiş çıkarların tehdit teşkil etmediğini ve açık işbirliğinin kalkınma için doğru yol olduğunu her zaman savunduklarını belirtti.

Korumacılığın rekabet gücünü artıramayacağını ifade eden sözcü, bağları koparma ve tedarik zincirlerini sekteye uğratmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını, sadece başkalarına zarar vereceğini vurguladı.

Fransa ve Almanya'nın büyük ekonomiler olarak ticari ve ekonomik meseleleri siyasallaştırmaması ve ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmemesi gerektiğini belirten sözcü, iki ülkenin kendilerine de zarar verecek hatalı yöntemlerle yanlış bir yola girmekten kaçınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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