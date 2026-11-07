Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin Ticaret Bakanlığı ABD'nin Çinli firmalara Küba bağlantılı yaptırımına karşı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Çinli firmalara yönelik yaptırımlarına kesinlikle karşı çıktı. Sözcü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 5 Kasım'da iki Çinli şirkete ilk kez sözde Küba bağlantılı gerekçelerle yaptırım açıklamasının uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik tek taraflı yaptırımlarının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini belirterek, söz konusu yaptırımlara kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü cumartesi günkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 5 Kasım'da iki Çinli şirkete yaptırım açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin sözde Küba bağlantılı gerekçelerle Çinli şirketlere ilk kez yaptırım uyguladığı bildiriliyor.

Sözcü, ABD'nin son günlerde Çin'e yönelik yaptırım ve baskılarını artırdığını ve birçok ayrımcı kısıtlama getirdiğini belirtti. Sözcü, söz konusu uygulamaların, Çinli şirketlerin hak ve çıkarlarına ciddi zarar verdiğini, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakattan sapma anlamına geldiğini ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarını zedelediğini ifade etti.

ABD'ye yanlış uygulamalarını en kısa sürede düzeltme çağrısında bulunan sözcü, meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri alma haklarını saklı tuttuklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua
Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı12

Yeşilçam'ın efsane güzelini gören tanıyamadı! İşte son hali
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 üniversiteye rektör atandı

Gece yarısı atama kararı! 7 isim birden değişti
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor13

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizilerini yazmıştı! 61 yaşında acı veda
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın16

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı

Cebeci sessizliğini bozdu! Mehmet Akif Ersoy'a ilişkin olay sözler