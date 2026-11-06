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Çin Ticaret Bakanlığı AB'ye anti-damping soruşturmaları üzerine diyalog çağrısı yaptı

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Çin Ticaret Bakanlığı, AB'ye kendi sorunlarıyla yüzleşme ve ortak endişeleri diyalogla çözme çağrısı yaptı. Sözcü, AB menşeli ürünlere yönelik anti-damping soruşturmalarının yerli sektör başvurusuyla başlatıldığını, korumacılığın AB'nin rekabet gücünü artırmayacağını söyledi.

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne öncelikle kendi ekonomik ve ticari sorunlarıyla yüzleşme ve ortak endişeleri diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.

Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, bakanlığın, AB menşeli para-aramid filamentten üretilen iplik ve etiliden norbornen ithalatına anti-damping soruşturmaları başlatma kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan sözcü, söz konusu anti-damping soruşturmalarının, yerli sektörlerin başvurusu üzerine başlatıldığını söyledi.

Korumacılık konusunda da uyarıda bulunan sözcü, bu tür uygulamaların AB'nin rekabet gücünü artırmayacağını, karşılıklı endişelerin giderilmesinde izlenmesi gereken doğru yolun ise diyalog ve istişare olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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