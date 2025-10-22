Haberler

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Airbus CEO'su ile Bir Araya Geldi

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Airbus CEO'su Guillaume Faury ile yaptığı görüşmede, Çin pazarının büyümesini ve yeni fırsatları vurgulayarak Airbus'ın yeni montaj hattının Türkiye ile işbirliğini derinleştirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, başkent Beijing'de Airbus CEO'su Guillaume Faury ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Wang, salı günkü görüşmede Çin pazarının son yıllarda istikrarlı büyümesini sürdürerek dünyanın ikinci en büyük tüketim pazarı ve ikinci en büyük ithalat pazarı haline geldiğini söyledi.

Wang, Çin tarzı modernleşmeyi daha da ileriye taşıyacaklarını ve yeni kaliteli üretici güçleri teşvik edeceklerine dikkat çekerek, bu durumun Airbus gibi yabancı şirketler için büyük fırsatlar doğuracağını belirtti.

Airbus, Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de A320 ailesi uçaklara yönelik en yeni Son Montaj Hattı'nı çarşamba günü hizmete açtı. Söz konusu hat, hem Çin'de hem de Asya'da bu türden ikinci hat olma özelliği taşıyor.

Wang, Airbus'ın son montaj hattının açılışını Çin'le işbirliğini derinleştirme ve daha kaliteli havacılık ürün ve hizmetleri sunmada bir fırsat olarak değerlendirmesini temenni ettiklerini belirtti.

Tek taraflılık ve korumacılığın uluslararası ekonomi ve ticaret düzenine zorluklar çıkardığını vurgulayan Wang, Çin tarafının yabancı şirketler için yuvarlak masa mekanizmasını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğini, Airbus'ın Çin'deki faaliyetlerine ilişkin endişelerini aktif şekilde ele alacağını ve küresel sanayi zincirlerinin ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak için birlikte çalışacağını ifade etti.

Airbus'ın Çin ekonomisine ve Çin sivil havacılık sektörünün gelişimine güvendiğini belirten Faury ise, şirketin Çin pazarındaki varlığını derinleştirmeye ve Çin-Fransa ve Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğine katkıda bulunmaya kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
