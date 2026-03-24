Haberler

Çin Ticaret Bakanı: ABD'li Şirketlerin Çin Pazarındaki Varlıklarını Genişletmesini Memnuniyetle Karşılıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD'li şirketlerin Çin pazarındaki varlıklarını genişletmelerini desteklediklerini belirtti. Taraflar, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişimi için diyalog ve işbirliği çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD'li şirketlerin Çin pazarındaki varlıklarını genişletmeye devam etmelerini ve Çin ile birlikte gelişmelerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Wang, söz konusu açıklamayı pazartesi günü ABD-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Rajesh Subramaniam ve Konsey Başkanı Sean Stein'ın başkanlığındaki heyetle yaptığı görüşmede dile getirdi. Taraflar, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri ile ABD şirketlerinin Çin'deki gelişimleri ve faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Bakan, ikili ekonomik ve ticari işbirliğindeki farklılıklar ve anlaşmazlıklara rağmen tarafların birbirlerinin temel çıkarları ile endişelerine saygı göstermesinin ve sorunların eşit şartlarda diyalog yoluyla uygun şekilde çözülmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Wang, ABD'den ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini korumak için Çin ile işbirliği yapmasını beklediklerini söyledi.

Karmaşık küresel ortamda Çin ekonomisinin istikrar ve öngörülebilirlik sağladığını kaydeden Wang, ülkenin yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye, üst düzey dışa açılmayı istikrarlı şekilde ilerletmeye ve iş ortamını iyileştirmeye devam edeceğini söyledi.

Wang ayrıca, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın (2026-2030) ana hatlarının yalnızca ülke için yeni bir yol haritası sunmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel kalkınma için de yeni fırsatlar ortaya koyduğunu belirtti.

Toplantıda ABD heyeti, iki ülke arasında sürdürülen somut ve sürekli iletişimin önemine dikkat çekerek, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

