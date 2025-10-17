Çin Ticaret Bakanı Wang, Apple CEO'su Cook ile Görüştü

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, başkent Beijing'de Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki tarafın perşembe günkü görüşmede Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri ve Apple'ın Çin'deki iş gelişimi gibi konularda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Wang, iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetlerinin, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde mayıs ayından bu yana iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri istikrara kavuşturmak amacıyla 4 tur görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Wang, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki son dalgalanmaların temel nedeninin, eylül ayında Madrid'de yapılan görüşmelerin ardından ABD'nin yoğun şekilde Çin'i hedef alan yeni kısıtlayıcı önlemleri uygulamaya koyması olduğunu söyledi. Wang, bu adımların Çin'in çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini ve ikili ekonomi ve ticaret görüşmelerinin atmosferini zedelediğini vurguladı.

Wang, ABD'nin, iki ülke liderlerinin telefon görüşmesinde vardığı önemli mutabakat çerçevesinde sorunları eşit diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturmanın yollarını aramak ve her iki ülkenin işletmelerinin işbirliği yapması için daha istikrarlı ve öngörülebilir ortam sağlamak üzere Çin ile çalışmasını temenni ettiklerini söyledi.

Wang, üst düzey dışa açılımı kararlılıkla sürdürüp ülkedeki iş ortamını sürekli iyileştirerek yabancı işletmelerin Çin'in kalkınma fırsatlarından yararlanmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Wang, Apple'ın Çin ile işbirliğini derinleştirmeye devam etmesi ve ülkedeki yatırımlarını artırmasından memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekledi.

Cook ise Çin'le olan etkileşimini derinleştirme ve Çin'in yüksek kaliteli gelişimine aktif olarak katılmaya devam edeceklerini belirtti.

ABD ile Çin arasındaki sağlıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin, sadece iki ülke için değil, aynı zamanda küresel ekonomik istikrar ve kalkınma için de büyük önem taşıdığına işaret eden Cook, iki ülke arasındaki kazan-kazan işbirliğinin teşvikine olumlu katkılarda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.