Çin Sinema Sektöründe Yaz Sezonu Gişe Hasılatı 11 Milyar Yuanı Aştı

Çin'de sinema sektörünün yaz sezonu gişe hasılatı, 26 Ağustos itibarıyla 11 milyar yuanı (yaklaşık 1,5 milyar ABD doları) geçti. Bu sezonun en çok hasılat yapan filmleri arasında yerli yapımlar öne çıktı.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de sinema sektörünün yaz sezonu gişe hasılatı pazar günü itibarıyla 11 milyar yuanı (yaklaşık 1,5 milyar ABD doları) aştı. Sezonda en çok hasılat yapan filmleri arasında yerli yapımlar ilk sırada yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
