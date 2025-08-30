Çin Sinema Sektörü 2025 Yaz Sezonuna Güçlü Başlıyor

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de 2025 yaz sinema sezonu, yerli filmlerin başarılı gişe performansıyla güçlü bir kapanışa hazırlanıyor. Toplam hasılatın geçen yılın rakamlarını aşması, dünyanın en büyük ikinci film pazarında yeni bir canlanmaya işaret ediyor.

Bilet satış platformu Maoyan'ın verilerine göre, yaz sezonu gişe hasılatı cuma akşamı itibarıyla 11,64 milyar yuana (yaklaşık 1,64 milyar ABD doları) ulaşarak 2024 yazının toplam hasılatını geride bıraktı.

Çin'de 1 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar süren yaz sinema sezonu, ülkenin en yüksek hasılat elde edilen sinema dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor.