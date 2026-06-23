Albüm: Çin Sermayeli Şirket, Kamboçya'nın Enerji Tedarikini Destekliyor
Çin sermayeli Kamboçya Elektrik Şebekesi Limited Şirketi, yerel uzmanlarla işbirliği yaparak teknoloji transferine katkıda bulunuyor ve ülkenin istikrarlı enerji tedarikinde önemli rol oynuyor.
PURSAT, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin sermayeli Kamboçya Elektrik Şebekesi Limited Şirketi, yerel uzmanlarla işbirliği içinde teknoloji transferine katkı sağlarken ülkenin istikrarlı enerji tedarikinde de önemli bir rol oynuyor.
Kaynak: Xinhua