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Albüm: Çin Sermayeli Şirket, Kamboçya'nın Enerji Tedarikini Destekliyor

Albüm: Çin Sermayeli Şirket, Kamboçya'nın Enerji Tedarikini Destekliyor
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Çin sermayeli Kamboçya Elektrik Şebekesi Limited Şirketi, yerel uzmanlarla işbirliği yaparak teknoloji transferine katkıda bulunuyor ve ülkenin istikrarlı enerji tedarikinde önemli rol oynuyor.

PURSAT, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin sermayeli Kamboçya Elektrik Şebekesi Limited Şirketi, yerel uzmanlarla işbirliği içinde teknoloji transferine katkı sağlarken ülkenin istikrarlı enerji tedarikinde de önemli bir rol oynuyor.

Kaynak: Xinhua
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