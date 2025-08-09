Çin Sel Felaketi Sonrası Acil Yol Onarımları İçin 70 Milyon Yuan Tahsis Etti

Çin Sel Felaketi Sonrası Acil Yol Onarımları İçin 70 Milyon Yuan Tahsis Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin hükümeti, selden etkilenen bölgelerde acil yol onarımlarını hızlandırmak amacıyla 70 milyon yuan (yaklaşık 9,81 milyon ABD doları) tahsis etti. Fonlar, yedi eyalet düzeyindeki bölgelere dağıtılarak, kritik risklerin giderilmesi planlanıyor.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin, selden etkilenen bölgelerde acil yol onarımlarını hızlandırmak üzere merkezi mali rezervlerinden 70 milyon yuan (yaklaşık 9,81 milyon ABD doları) tahsis etti.

Cuma günü itibarıyla Çin Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından tahsis edilen fonlar, Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Jilin, Zhejiang ve Fujian olmak üzere yedi eyalet düzeyindeki bölgeye dağıtıldı.

Söz konusu fonlar, çöken yamaçlar, yıkılan köprüler ve su altında kalan bölümler gibi kritik riskleri gidererek, insanların can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi anlaşmanın ardından Aliyev'den ilk açıklama

Tarihi anlaşmanın ardından Aliyev'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.