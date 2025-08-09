Çin Sel Felaketi Sonrası Acil Yol Onarımları İçin 70 Milyon Yuan Tahsis Etti

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin, selden etkilenen bölgelerde acil yol onarımlarını hızlandırmak üzere merkezi mali rezervlerinden 70 milyon yuan (yaklaşık 9,81 milyon ABD doları) tahsis etti.

Cuma günü itibarıyla Çin Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından tahsis edilen fonlar, Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Jilin, Zhejiang ve Fujian olmak üzere yedi eyalet düzeyindeki bölgeye dağıtıldı.

Söz konusu fonlar, çöken yamaçlar, yıkılan köprüler ve su altında kalan bölümler gibi kritik riskleri gidererek, insanların can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.