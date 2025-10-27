Çin Sanayi Şirketlerinin Karları Yüzde 3,2 Arttı

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları, 2025'in ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin birleşik karları, 9 aylık dönemde 5,37 trilyon yuana ulaştı.

Verilere göre büyük sanayi şirketlerinin eylül ayındaki karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak önemli ölçüde toparlandı.