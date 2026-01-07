Çin'in Posta Sektörü 2025'te Yüzde 11,5 Artışla 216,5 Milyar Adet Teslimat Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in posta sektörü 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,5 artışla 216,5 milyar adet teslimat işlemi gerçekleştirdi.

Çarşamba günü düzenlenen 2026 Ulusal Posta Çalışma Konferansı'nda açıklanan verilere göre kurye sektöründe 2024 yılına göre yüzde 13,7 artışla 199 milyar paket teslimatı gerçekleştirildi.

Çin Devlet Posta Bürosu Başkanı Zhao Chongjiu konferansta yaptığı açıklamada posta sektörünün toplam işletme gelirinin 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artarak 1,8 trilyon yuana (yaklaşık 256,5 milyar ABD doları) ulaştığını, kurye hizmetlerinden elde edilen gelirin ise yüzde 6,5 artışla 1,5 trilyon yuana ulaştığını söyledi.

Zhao, sektörün istikrarlı ve pozitif büyüme ivmesini sürdürdüğünü, temel göstergelerin istikrarlı büyüme gösterdiğini ve sektörün ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemedeki rolünü daha da güçlendirdiğini ifade etti.