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Çin, Papua Yeni Gine'nin Taipei Ekonomi Ofisi'ni kapatma kararını olumlu karşıladı

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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo Jiakun, Papua Yeni Gine'nin "Taipei Ekonomi Ofisi"ni kapatma kararını memnuniyetle karşıladı. Guo, kararın tek Çin ilkesine bağlılıkla örtüştüğünü belirterek iki ülkenin LNG ithalatını artırmaya hazır olduklarını söyledi.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Papua Yeni Gine hükümetinin ülkedeki "Taipei Ekonomi Ofisi'ni" kapatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu kararın tek Çin ilkesine bağlılığın uluslararası kamuoyunun genel eğilimiyle ve tarihin akışıyla örtüştüğünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Guo, pazartesi günü düzenlenen olağan basın toplantısında, Taiwan'ın sözde "dışişleri ofisi" tarafından 6 Kasım'da yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'deki "Taipei Ekonomi Ofisi'nin" kapatılacağı ve Papua Yeni Gine'den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımına yönelik yeni spot sözleşmeler imzalanmayacağı belirtilmişti.

Taiwan yetkilileri Papua Yeni Gine'nin, "Taipei Ekonomi Ofisi" personelinin belirlenen süre içinde ülkeyi terk etmesi ve ofisin kapatılması yönündeki tek taraflı taleplerini yinelediğini bildirmişti.

Papua Yeni Gine'nin kararını takdir ettiklerini belirten Guo, iki ülkenin birbirlerinin temel çıkarlarını ve başlıca kaygılarını kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Guo, Papua Yeni Gine'den sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını artırmaya, ekonomi, ticaret ve diğer alanlardaki işbirliğini derinleştirmeye ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa yeni boyutlar kazandırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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