Haberler

Çin: Panama'nın Ck Hutchison Aleyhindeki Kararına İlişkin ABD Açıklamaları Soğuk Savaş Zihniyetini Yansıtıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Panama Yüksek Mahkemesi'nin CK Hutchison aleyhindeki kararına dair ABD'nin açıklamalarını eleştirerek, Soğuk Savaş zihniyetine dikkat çekti. Lin Jian, Çinli şirketlerin meşru haklarını koruyacaklarını vurguladı.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Panama Kanalı'nı kimin ele geçirmek istediğini uluslararası toplumun çok iyi bildiğini belirterek, ABD tarafının, Panama Yüksek Mahkemesi'nin CK Hutchison aleyhindeki kararıyla ilgili açıklamalarının, ABD'nin Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargısını ortaya koyduğunu söyledi.

Basında yer alan haberlere göre Panama Yüksek Mahkemesi geçen hafta Hong Kong merkezli CK Hutchison Holdings Limited şirketine Panama'daki liman terminallerini işletme hakkı veren sözleşmeyi iptal etti.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında, Çinli şirketlerin meşru ve yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Lin, uluslararası toplumun, kimin hukukun üstünlüğü kisvesi altında uluslararası hukuku baltaladığını çok iyi bildiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

"Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı