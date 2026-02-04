Çin: Panama'nın Ck Hutchison Aleyhindeki Kararına İlişkin ABD Açıklamaları Soğuk Savaş Zihniyetini Yansıtıyor

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Panama Kanalı'nı kimin ele geçirmek istediğini uluslararası toplumun çok iyi bildiğini belirterek, ABD tarafının, Panama Yüksek Mahkemesi'nin CK Hutchison aleyhindeki kararıyla ilgili açıklamalarının, ABD'nin Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargısını ortaya koyduğunu söyledi.

Basında yer alan haberlere göre Panama Yüksek Mahkemesi geçen hafta Hong Kong merkezli CK Hutchison Holdings Limited şirketine Panama'daki liman terminallerini işletme hakkı veren sözleşmeyi iptal etti.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında, Çinli şirketlerin meşru ve yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Lin, uluslararası toplumun, kimin hukukun üstünlüğü kisvesi altında uluslararası hukuku baltaladığını çok iyi bildiğini ifade etti.