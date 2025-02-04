Çin, Trump'ın Panama Kanalı iddialarını reddetti

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği, Çin'in Panama Kanalı'nı yönettiği iddialarının "asılsız" olduğunu söyledi.

TRUMP'IN İDDİALARINA YANIT

Fu, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığının bu ay Çin'e geçmesi üzerine BM'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilerin ABD-Çin ilişkileri üzerine sorularını cevaplayan Fu, Trump'ın Panama Kanalı'nı Çinlilerin yönettiği iddiasına karşı çıkarak, "Çin'e yöneltilen bu suçlamanın tamamen asılsız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fu, "Çin'in Panama Kanalı'nın yönetimine ve işletimine katılmadığını ve kanal işlerine hiçbir zaman karışmadığını vurgulayayım. Çin, Panama'nın kanal üzerindeki egemenliğine saygı duyuyor ve kanalı kalıcı, tarafsız uluslararası bir geçit olarak tanıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinerek, "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." demişti.