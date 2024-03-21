Çin, orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava aracını kullanıyor

1. Wing Loong-2 büyük insansız hava aracının çeşitli görüntüleri

Çin, Sichuan eyaletindeki orman yangınıyla mücadelede bağımsız olarak geliştirdiği büyük insansız hava aracından (İHA) yararlanıyor.

Wing Loong-2 adlı büyük insansız hava aracı, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki orman yangınıyla mücadele eden ekiplere destek sağlamak üzere Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından bölgeye gönderildi.

İHA'nın üreticisi olan Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) tarafından yapılan açıklamaya göre kurtarma konusunda uzmanlaşan Wing Loong-2, acil durum-kurtarma emirlerinin ve yangınla mücadele faaliyetlerinin zamanında ve etkili şekilde yürütülmesinde büyük insansız hava aracının benzersiz rolünü ortaya koyuyor.

Xinhua Global Servisi tarafından hazırlanmıştır.