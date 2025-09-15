Çin, Nvidia Hakkında Tekel İhlalleri Nedeniyle Soruşturma Derinleştiriyor

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, yürüttüğü ön incelemenin ardından ABD merkezli çip üreticisi Nvidia hakkında tekelcilik karşıtı ihlaller gerekçesiyle açılan soruşturmayı derinleştirme kararı aldı.

İdareden pazartesi günü çevrimiçi olarak yapılan açıklamada Nvidia'nın, ülkenin tekelle mücadele yasasını ve idarenin Mellanox Technologies'in Nvidia tarafından satın alınmasına ilişkin 2020 yılında aldığı kararı ihlal ettiği belirtildi.

İdare, 2019 yılında başlattığı tekelcilik karşıtı incelemenin ardından 2020 yılında satın almayı şartlı olarak onaylamıştı. İdare, birleşmenin hem dünya hem de Çin pazarlarında grafik işlemci birimi (GPU) hızlandırıcıları, özel ağ ara bağlantı ekipmanları ve yüksek hızlı Ethernet adaptörleri alanlarında rekabeti dışlama ya da kısıtlama riski taşıdığı gerekçesiyle bir dizi kısıtlayıcı koşul getirmişti.