Çin-Moğolistan Erenhot Limanı'ndan 20 Milyon Ton Kargo Taşıdı

HOHHOT, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin ile Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olan Erenhot Limanı'ndan geçen Çin-Avrupa yük trenleri, salı günü itibarıyla 2013 yılındaki ilk seferlerinden bu yana yaklaşık 21.000 tren seferiyle toplam 20 milyon tonun üzerinde kargo taşıdı.

An itibarıyla liman gümrükleri günlük ortalama 12 Çin-Avrupa yük trenini işlemden geçiriyor. Liman yetkililerinin verdiği bilgilere göre limandan Asya ve Avrupa'daki 10 ülkenin 140'tan fazla kent veya istasyonunu birbirine bağlayan 74 farklı hat geçiyor.

Taşınan yüklerin içeriği de yıllar içinde önemli ölçüde çeşitlenmiş durumda. Günümüzde taşınan ürünlerin yüzde 40'tan fazlasını yüksek katma değerli mallar olan yerli üretim araçlar, makineler, ekipmanlar ve elektronik cihazlar oluşturuyor.

Erenhot Gümrük İdaresi Başkan Yardımcısı Zhang Jianwei, bu hizmetin Çin malı ürünlerin küresel pazarlara erişimi için hayati bir geçit haline geldiğini söyledi.