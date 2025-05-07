Çin Merkez Bankası'ndan Teknolojik İnovasyon ve Hizmet Sektörüne Destek Artışı

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, yeniden borçlanma yoluyla teknolojik inovasyon, hizmet tüketimi ve yaşlı bakımı gibi sektörlere yönelik finansal desteği artıracaklarını söyledi.

Pan çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında teknolojik inovasyon ve güncelleme sektörüne yönelik yeniden borçlanma kotasını 300 milyar yuan (yaklaşık 41,7 milyar ABD doları) artırarak toplamda 800 milyar yuana çıkaracaklarını belirtti.

Hizmet tüketimi ve yaşlı bakımı sektörlerine destek olarak 500 milyar yuanlık bir yeniden borçlanma mekanizması kurulacağını kaydeden Pan, bu bağlamda ticari bankaların söz konusu sektörlere yönelik kredi desteğini artırma konusunda teşvik edileceğini ifade etti.

Pan, tarım işletmelerini ve küçük işletmeleri desteklemek amacıyla 300 milyar yuanlık ek bir yeniden borçlanma kotası sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.