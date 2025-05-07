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Çin Merkez Bankası'ndan Teknolojik İnovasyon ve Hizmet Sektörüne Destek Artışı

Çin Merkez Bankası'ndan Teknolojik İnovasyon ve Hizmet Sektörüne Destek Artışı
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Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, teknolojik inovasyon, hizmet tüketimi ve yaşlı bakımı gibi alanlara finansal destek sağlamak için yeniden borçlanma kotasını artıracaklarını açıkladı. Yeniden borçlanma toplamı 800 milyar yuanı bulacak.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, yeniden borçlanma yoluyla teknolojik inovasyon, hizmet tüketimi ve yaşlı bakımı gibi sektörlere yönelik finansal desteği artıracaklarını söyledi.

Pan çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında teknolojik inovasyon ve güncelleme sektörüne yönelik yeniden borçlanma kotasını 300 milyar yuan (yaklaşık 41,7 milyar ABD doları) artırarak toplamda 800 milyar yuana çıkaracaklarını belirtti.

Hizmet tüketimi ve yaşlı bakımı sektörlerine destek olarak 500 milyar yuanlık bir yeniden borçlanma mekanizması kurulacağını kaydeden Pan, bu bağlamda ticari bankaların söz konusu sektörlere yönelik kredi desteğini artırma konusunda teşvik edileceğini ifade etti.

Pan, tarım işletmelerini ve küçük işletmeleri desteklemek amacıyla 300 milyar yuanlık ek bir yeniden borçlanma kotası sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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