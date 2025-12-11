Haberler

Çin: Meksika'nın Gümrük Vergilerini Artırmasına Karşıyız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, Meksika'nın tek taraflı gümrük vergisi artırma önerisini kınayarak, bu uygulamaların küresel ticareti olumsuz etkileyeceğini ve Çin'in çıkarlarına zarar vereceğini belirtti. Meksika'nın bu durumu gözden geçirmesi gerektiği vurgulandı.

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, gümrük vergilerinin tek taraflı artırılmasının her türüne karşı olduklarını belirterek, Meksika'ya hatalı olan tek taraflılık ve korumacılık uygulamalarını bir an önce düzeltme çağrısında bulundu.

Sözcü perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Meksika Kongresi'nin serbest ticaret anlaşmasına taraf olmayan ortaklara yönelik gümrük vergilerini artırma önerisini onaylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel basında yer alan bazı haberlerde yeni gümrük vergilerinin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Sözcü, "Söz konusu haberleri takip ediyoruz. Meksika'nın aldığı bu önlemlerin uygulanmasını yakından izleyecek ve bunların olası etkilerini daha ayrıntılı değerlendireceğiz" dedi.

Onaylanan teklifin eylül versiyonuna göre bazı değişiklikler içerdiğini ve bu çerçevede bazı otomobil parçaları, hafif sanayi ürünleri ve tekstil ve giyim ürünleri için önerilen gümrük vergisi oranlarında belirli bir oranda indirim yapıldığını kaydeden sözcü, buna rağmen, söz konusu önlemlerin uygulanmasının, Çin'in de aralarında bulunduğu ilgili ticaret ortaklarının çıkarlarına önemli ölçüde zarar vereceğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili Çinli sektörlerin çıkarlarını korumak üzere eylül ayı sonunda yasaya uygun olarak Meksika'ya karşı ticaret ve yatırım engeli soruşturması başlattığını belirten sözcü, soruşturmanın halen devam ettiğini hatırlattı.

İlgili ülkelerin ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları ticaret anlaşmaları yoluyla çözüme kavuşturmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen sözcü, bu tür anlaşmaların küresel ticaretin gelişimini tehlikeye atacak şekilde yapılmaması ve Çin'in meşru çıkarlarını zedelememesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, "Meksika'nın bu konuya büyük önem vermesini ve sağduyulu davranmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü

MasterChef'in yıldızı evinde ölümden döndü
Guardiola'dan bomba Galatasaray sözleri: İlk 8'de olacağız

Guardiola'dan bomba Galatasaray sözleri
ABD saldırısının ardından Trump'a meydan okudular

ABD saldırısının ardından Trump'a meydan okudular
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü

MasterChef'in yıldızı evinde ölümden döndü
Avrupa'da büyük skandal: Kanser riski taşıyan donörden 200 çocuk dünyaya geldi

Sperm bankasında skandal! 14 ülkede çocukların hayatıyla oynadılar
Kulüp doktoru rahatsızlandı, yeşil sahada bakın kim görev yaptı

Kulüp doktoru rahatsızlandı, yeşil sahada bakın kim görev yaptı
NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler

NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler
Sarıyer'de trafikte sürücülerin yol verme kavgası kamerada

Birbirlerine hiç acımadan öldüresiye saldırdılar
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
title