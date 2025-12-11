Çin: Meksika'nın Gümrük Vergilerini Artırmasına Karşıyız

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, gümrük vergilerinin tek taraflı artırılmasının her türüne karşı olduklarını belirterek, Meksika'ya hatalı olan tek taraflılık ve korumacılık uygulamalarını bir an önce düzeltme çağrısında bulundu.

Sözcü perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Meksika Kongresi'nin serbest ticaret anlaşmasına taraf olmayan ortaklara yönelik gümrük vergilerini artırma önerisini onaylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel basında yer alan bazı haberlerde yeni gümrük vergilerinin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Sözcü, "Söz konusu haberleri takip ediyoruz. Meksika'nın aldığı bu önlemlerin uygulanmasını yakından izleyecek ve bunların olası etkilerini daha ayrıntılı değerlendireceğiz" dedi.

Onaylanan teklifin eylül versiyonuna göre bazı değişiklikler içerdiğini ve bu çerçevede bazı otomobil parçaları, hafif sanayi ürünleri ve tekstil ve giyim ürünleri için önerilen gümrük vergisi oranlarında belirli bir oranda indirim yapıldığını kaydeden sözcü, buna rağmen, söz konusu önlemlerin uygulanmasının, Çin'in de aralarında bulunduğu ilgili ticaret ortaklarının çıkarlarına önemli ölçüde zarar vereceğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili Çinli sektörlerin çıkarlarını korumak üzere eylül ayı sonunda yasaya uygun olarak Meksika'ya karşı ticaret ve yatırım engeli soruşturması başlattığını belirten sözcü, soruşturmanın halen devam ettiğini hatırlattı.

İlgili ülkelerin ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları ticaret anlaşmaları yoluyla çözüme kavuşturmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen sözcü, bu tür anlaşmaların küresel ticaretin gelişimini tehlikeye atacak şekilde yapılmaması ve Çin'in meşru çıkarlarını zedelememesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, "Meksika'nın bu konuya büyük önem vermesini ve sağduyulu davranmasını temenni ediyoruz" dedi.