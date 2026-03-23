Çinli Yetkili: Küresel Ekonomiye Daha Fazla Kesinlik ve Olumlu İvme Sağlayacağız

Çin Finansal ve Ekonomik İşler Merkezi Komisyonu Yardımcı Direktörü Han Wenxiu, 2026 Çin Kalkınma Forumu'nda yaptığı açıklamada, ülkenin 15. Beş Yıllık Planı ile küresel ekonomiye daha fazla kesinlik ve olumlu ivme kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Finansal ve Ekonomik İşler Merkezi Komisyonu Yardımcı Direktörü Han Wenxiu, istikrarlı ve yüksek kaliteli büyümeyi sürdürerek küresel ekonomiye daha fazla kesinlik ve olumlu ivme kazandıracaklarını söyledi.

Han, pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Kalkınma Forumu kapsamında yaptığı konuşmada, ülkenin 15. Beş Yıllık Plan'ının (2030-2026), dünyanın geri kalanıyla birlikte yeni fırsatlar yaratma ve mevcut fırsatları genişletmeye yönelik kapsamlı bir plan niteliği taşıdığını belirtti.

Küresel belirsizliklere rağmen önümüzdeki beş yıllık dönemde reformun kapsamlı şekilde derinleştirilmesine ve yüksek standartlı dışa açılımın genişletilmesine bağlılıklarının süreceğini kaydeden Han, hizmet sektörü başta olmak üzere pazar erişimini daha da genişletip daha fazla alanının dış açılımını sağlayacaklarını ve telekomünikasyon, sağlık ve eğitim gibi alanlardaki dışa açılımı genişleteceklerini ifade etti.

"Kasıtlı şekilde ticaret fazlası yaratmaya çalışmıyoruz. Tersine, ticaretin dengeli gelişimini teşvik etmeye bağlıyız" diyen Han, Çin'in uzun süredir hizmet ticaretinde açık verdiğine dikkat çekti.

Han, Çin'in sorumluluk sahibi bir ülke olarak pazarını dışa açma, yüksek kaliteli ürün ithalatını genişletme ve kendisiyle diplomatik ilişkileri olan en az gelişmiş ülkelerin tümüne sıfır gümrük vergisi uygulama konusunda inisiyatif aldığını hatırlattı.

Han, tarihin Çin'in uzun vadeli, istikrarlı ve güvenli kalkınma ortamının, ülkeyi uluslararası sermaye için önde gelen bir güvenli liman haline getirdiğini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

2026 Çin Kalkınma Forumu, 22-23 Mart tarihleri arasında "15. Beş Yıllık Plan Döneminde Çin: Yüksek Kaliteli Kalkınmayı İlerletmek ve Birlikte Yeni Fırsatlar Yaratmak" temasıyla düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua
