Çin'de Konut Fiyatlarındaki Düşüş Aralıkta da Devam Etti

Güncelleme:
Çin'in 70 büyük ve orta ölçekli kentinde aralık ayında konut fiyatları, önceki aya göre genel olarak düştü. İlk ve ikinci el konut fiyatlarında kaydedilen düşüşler, piyasalardaki dalgalanmaların azaldığını gösteriyor.

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) --Çin'in 70 büyük ve orta ölçekli kentinde konut fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre genel olarak düşüş göstererek, ülke konut piyasasındaki gevşemenin devam ettiğini ortaya koydu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ilk kademedeki kentlerin (Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen) aralık ayındaki yeni konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,3'lük hafif bir düşüş sergilerken, ikinci el konut fiyatları yüzde 0,9 azaldı. Bu oranların kasım ayına kıyasla daha sınırlı düşüş göstermesi, konut piyasasındaki sert dalgalanmaların azaldığını ve fiyatlarda nispeten istikrarlı bir seyrin oluştuğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan, aralık ayında alt kademe kentlerdeki fiyat baskısı devam etti. 31 ikinci kademe kentte konut fiyatlarının aylık ortalama düşüşü bir önceki aya göre arttı, 35 üçüncü kademe kentte ise fiyatlar aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

Verilere göre ülke genelindeki büyük kentlerde konut fiyatlarında bir önceki yıla göre daha büyük düşüşler kaydedildi.

Shanghai'da yeni konut fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 yükselerek piyasanın genel seyrine kıyasla parlak bir performans sergiledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
