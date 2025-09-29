Haberler

Çin Komünist Partisi, 4. Genel Oturumunu Yapacak

Çin'de Komünist Parti, ekonominin ve sosyal hedeflerin belirleneceği 4. Genel Oturumunu 20-23 Ekim'de Pekin'de gerçekleştirecek. Toplantıda, ABD ile rekabetin arttığı bir süreçte, 15. Beş Yıllık Plan onaylanacak.

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partinin (ÇKP), ülkenin gelecek 5 yıldaki ekonomik ve sosyal hedeflerini belirleyecek 4. Genel Oturumu'nu (plenum) 20-23 Ekim'de başkent Pekin'de yapacağı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, partinin en üst yönetim organı olan ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, yaptığı toplantıda, ÇKP'nin Ekim 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongresi'nde 5 yıllığına seçilen Merkez Komitenin 4. Genel Oturumu'nun gelecek ay yapılmasına karar verdi.

ÇKP Merkez Komitesinin 205 asil, 171 yedek üyesinin katılacağı toplantıda, ABD ile jeopolitik ve ekonomik rekabetin arttığı bir dönemde, ülkenin gelecek 5 yıldaki ekonomik ve sosyal hedeflerini belirleyecek 15. Beş Yıllık Plan, parti yönetimince onaylanacak.

Parti teamüllerine göre, 5 yılda bir seçilen Merkez Komite, görev süresinde 7 oturum yapıyor.

Ulusal Kongre'nin ardından aynı yılın ve ertesi yılın başında düzenlenen 1, 2. ve 7. oturumlarda parti ve devlet organlarının yapılandırılması ve atamalara ilişkin kararlar alınıyor. Reform konulu 3. Oturum'da, ekonomi politikalarının yönü belirleniyor.

Normalde 5 yıllık kalkınma planlarının hedeflerine 5. Oturum'da karar verilirken, 20. dönemde 3. Oturum'un gecikmeyle yapılması 4. Oturum'un bu konuya odaklanmasını gerektirdi.

Belirli bir teması bulunmayan 4. ve 6. oturumlarda ise genelde parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konular ele alınıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
