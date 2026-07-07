Albüm: Çin-Kazakistan (Lianyungang) Lojistik İşbirliği Üssü, 8.000'inci Yük Trenini Özbekistan'a Gönderdi
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Çin-Kazakistan Lojistik İşbirliği Üssü'nden Özbekistan'a otomotiv yedek parçaları taşıyan tren, üssün faaliyete geçmesinden bu yana elleçlenen 8.000'inci uluslararası yük treni oldu.
LİANYUNGANG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde bulunan Çin- Kazakistan (Lianyungang) Lojistik İşbirliği Üssü'nden pazartesi günü Özbekistan'a doğru yola çıkan otomotiv yedek parçaları yüklü tren, üssün faaliyete geçmesinden bu yana elleçlenen 8.000'inci uluslararası yük treni oldu.
Kaynak: Xinhua