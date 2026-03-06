Çin: Yükselen Temel Sektörlerin Değeri 2030 İtibarıyla 1,45 Trilyon Doları Aşacak

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst düzey kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Çin'in yükselen temel sektörlerinin toplam değerinin 2030 yılı itibarıyla 10 trilyon yuanı (1,45 trilyon ABD doları) aşmasının beklendiğini söyledi.

Zheng, cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada söz konusu yükselen sektörlerin, entegre devreler, havacılık ve uzay, biyomedikal, alçak irtifa ekonomisi, yeni enerji depolama yöntemleri ve akıllı robotlar sektörlerini kapsadığını vurguladı.

Zheng, 2025 yılında bu sektörlerin toplam üretiminin 6 trilyon yuana yaklaştığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua