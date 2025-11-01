Haberler

Çin'in Yenilenebilir Enerji Üretimi Yüzde 47,7 Arttı

Çin, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde yenilenebilir enerji üretim kapasitesini yüzde 47,7 artırarak 310 milyon kilovata ulaştı. Bu durum, ülkenin toplam elektrik üretim kapasitesinin yüzde 84,4'ünü oluşturuyor. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar da güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin, yenilenebilir enerjinin ölçeğinin büyütülmesi ve yüksek kaliteli gelişiminin teşvik edilmesine yönelik her türlü çabayı sergiliyor.

Çin Ulusal Enerji İdaresi cuma günü açıkladığı verilere göre Çin'de yeni kurulan yenilenebilir enerji üretim kapasitesi, bu yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7 artışla 310 milyon kilovata ulaştı.

Bu rakam, ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 84,4'ünü teşkil ediyor.

İdarenin verilerine göre yeni kurulan hidroelektrik kapasitesi 7,16 milyon kilovat, rüzgar enerjisi 61,09 milyon kilovat, fotovoltaik enerji 240 milyon kilovat ve biyokütle enerji kapasitesi 1,05 milyon kilovat olarak gerçekleşti.

Bu artış, Çin'in enerji arzına güçlü bir destek sağladı. Ülkenin toplam yenilenebilir enerji üretimi, ilk üç çeyrekte 2,89 trilyon kilovat-saate ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 artış gösterdi ve Çin'in toplam enerji üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu.

Enerjiye yapılan yatırımlar da hızlı büyümesini sürdürdü. İdareye göre ilk 8 ayda büyük enerji projelerine yapılan yatırımlar 1,97 trilyon yuan (yaklaşık 277,9 milyar ABD doları) ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,2 artış gösterdi.

