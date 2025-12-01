Haberler

Çin'in Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda 5 Milyon TEU Yük Taşındı

Çin'in Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda 5 Milyon TEU Yük Taşındı
Çin'in batı bölgelerini küresel pazarlara bağlayan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, 5 milyon TEU'nun üzerinde yük taşınarak önemli bir başarıya imza attı. 2017'de pilot uygulamasına başlanan koridor, özellikle kuzeyde İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ile güneyde 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu birbirine bağlayarak, bölgesel kalkınmada kritik bir rol üstleniyor.

NANNİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'de batı bölgelerini küresel pazarlara bağlayan kilit öneme sahip bir lojistik ağ olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda toplamda 5 milyon TEU'nun (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) üzerinde yük taşındı.

Kuzeydeki İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ile güneydeki 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu birbirine bağlayan koridor, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı ile koordinasyon içinde çalışıyor ve Çin'in koordinasyonlu bölgesel kalkınma stratejisinde önemli bir rol oynuyor. Pilot uygulaması 2017'de başlayan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in iç bölgelerini Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ve dünyanın diğer bölgelerindeki pazarlara bağlayan stratejik bir güzergaha dönüşmüş durumda.

Çin Demiryolu Nanning Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre bu yıl koridorda taşınan kargo hacmi yıllık bazda yüzde 50'nin üzerinde artış göstererek cumartesi günü itibarıyla 1,31 milyon TEU'ya ulaştı.

Guangxi Yanhai Demiryolu Limited Şirketi'nden Zhong Chaowen, "İlk 1 milyon TEU'luk teslimatın yapılması 4 yıldan fazla sürerken, 5 milyon TEU seviyesine sadece 240 günde ulaşıldı. Bu artış, koridorun güçlü canlılığını ve genişleyen erişimini ortaya koyuyor" dedi.

2025'in başından bu yana koridorda yapılan ihracat, ağırlıklı olarak kimyasallar, makine parçaları ve yeni enerjili araçlardan oluşurken, ithalat kalemleri olarak boksit, kömür ve tahıl öne çıktı.

Çin'in batı bölgeleri, koridor üzerinden bu yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artışla 611,5 milyar yuan (yaklaşık 86,4 milyar ABD doları) tutarında ithalat ve ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca koridor sayesinde batı bölgelerinin genel dış ticaretinde 3,4 yüzde puan büyüme kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
