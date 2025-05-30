Çin'in Yapay Zeka Endüstrisi 600 Milyar Yuağa Yaklaştı

Çin'in Yapay Zeka Endüstrisi 600 Milyar Yuağa Yaklaştı
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Çin'in yapay zeka endüstriyel sisteminin değeri nisan ayı itibarıyla 600 milyar yuana ulaşırken, ülkenin yapay zeka patent başvuru sayısı 1,5 milyonu geçti. Uzmanlar, bu gelişmelerin Shanghai İşbirliği Örgütü kapsamında küresel işbirliğine katkıda bulunacağını belirtiyor.

TİANJİN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in inşa ettiği nispeten kapsamlı yapay zeka endüstriyel sistemin temel sektörünün değeri, nisan ayı itibarıyla 600 milyar yuana (yaklaşık 83,45 milyar ABD doları) yaklaştı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Huang Ru, perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen Çin- Shanghai İşbirliği Örgütü Yapay Zeka İşbirliği Forumu'nda Çin'in yapay zeka gelişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Huang, Çin'in yapay zeka patent başvurularının sayısının 1,5 milyonu geçtiği ve küresel olarak başvuruların yaklaşık yüzde 40'ına karşılık geldiğine dikkat çekti.

Yapay zeka gelişiminde bütüncül ilerlemeler kaydeden Çin'in, yapay zeka endüstriyel ekosisteminin gelişimini teşvik ettiğini kaydeden Huang, ülkede yapay zeka inovasyonuyla öne çıkan DeepSeek'in de aralarında bulunduğu, niş yapay zeka piyasalarında uzmanlaşan küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan "küçük devlerin" sayısının 400'ü aştığını ifade etti.

Huang, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün, dünyada en geniş alan ve en büyük nüfusa sahip kapsamlı bir bölgesel işbirliği örgütü olduğunu ve geniş veri kaynakları ve farklı yapay zeka uygulama senaryolarına sahip olduğunu belirtti.

Huang, yapay zeka teknolojisi ve uygulamalarında işbirliğinin hızlandırılmasının, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün ekonomik ve sosyal kalkınmasına canlılık kazandırıp kapsayıcı küresel kalkınmasını ileriye taşıyacağını ve küresel dijital uçurumu kapatmada köprü olarak hizmet vereceğini kaydetti.

Huang, her daim "Shanghai Ruhu'nu" el üstünde tutmak ve yapay zekanın faydalı, güvenli ve hakkaniyetli gelişimini teşvik konusunda ortak çabaları artırmak üzere Shanghai İşbirliği Örgütü'nün diğer üye devletleriyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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