Çin'in Ticaretinde Canlanma: Nisan ayında %6 Artış

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 4,37 trilyon yuana (606,8 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre ülkenin mal ve hizmet ihracatı ABD doları bazında 326,5 milyar dolar olurken, ithalat 280,3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 46,2 milyar dolar cari fazla verildi.

Ülkedeki toplam mal ihracat değerinin, 2,1 trilyon yuan, ithalat değerininse 1,65 trilyon yuan olarak gerçekleşmesiyle 446,4 milyar yuanlık fazla ortaya çıktı. Nisan ayında hizmet ihracatının 250,5 milyar yuan, hizmet ithalatınsa 364,4 milyar yuan olarak gerçekleşmesiyle 113,8 milyar yuan açık verildi.