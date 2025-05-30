Çin'in Ticaretinde Canlanma: Nisan ayında %6 Artış

Çin'in Ticaretinde Canlanma: Nisan ayında %6 Artış
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Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti, Nisan ayında geçen yıla göre %6 artarak 4,37 trilyon yuana ulaştı. İhracat 326,5 milyar dolar, ithalat ise 280,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülke, mal ihracatında 446,4 milyar yuan fazla, hizmet ticaretinde ise 113,8 milyar yuan açık verdi.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 4,37 trilyon yuana (606,8 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre ülkenin mal ve hizmet ihracatı ABD doları bazında 326,5 milyar dolar olurken, ithalat 280,3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 46,2 milyar dolar cari fazla verildi.

Ülkedeki toplam mal ihracat değerinin, 2,1 trilyon yuan, ithalat değerininse 1,65 trilyon yuan olarak gerçekleşmesiyle 446,4 milyar yuanlık fazla ortaya çıktı. Nisan ayında hizmet ihracatının 250,5 milyar yuan, hizmet ithalatınsa 364,4 milyar yuan olarak gerçekleşmesiyle 113,8 milyar yuan açık verildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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