Çin'in Taizhou Kentinde Robot Gösterisi

Çin'in Taizhou Kentinde Robot Gösterisi
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Zhejiang eyaletinin Taizhou kentinde, 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili nedeniyle düzenlenen robot gösterisini izleyen turistler, etkinliğin keyfini çıkarıyor.

TAİZHOU, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Taizhou kentinde robot gösterisini izleyen turistler, 4 Mayıs 2025.

Çin'de devam eden 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili sırasında farklı bölgeleri ziyaret eden halk, İşçi Bayramı tatilini çeşitli etkinliklere katılarak geçiriyor. (Fotoğraf: Jiang Youqing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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