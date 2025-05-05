Çin'in Taizhou Kentinde Robot Gösterisi
Zhejiang eyaletinin Taizhou kentinde, 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili nedeniyle düzenlenen robot gösterisini izleyen turistler, etkinliğin keyfini çıkarıyor.
TAİZHOU, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Taizhou kentinde robot gösterisini izleyen turistler, 4 Mayıs 2025.
Çin'de devam eden 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili sırasında farklı bölgeleri ziyaret eden halk, İşçi Bayramı tatilini çeşitli etkinliklere katılarak geçiriyor. (Fotoğraf: Jiang Youqing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel