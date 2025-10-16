Haberler

Çin'in Tahıl Depolama Teknolojisinde Yenilikler

Çin'in Tahıl Depolama Teknolojisinde Yenilikler
Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde, Sinograin'e bağlı şirketler, tahıl depolama süreçlerinde ileri teknolojiler kullanarak verimliliği ve ürün kalitesini artırıyor.

CHENGDU, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da faaliyet gösteren Çin Tahıl Rezervleri Grubu'na (Sinograin) bağlı şirketler, son yıllarda tahıl depolama süreçlerinde ileri teknolojiler kullanarak operasyonel verimliliği ve ürün kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

